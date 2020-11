Plastic Bertrand grand-père pour la 2e fois : une petite fille au joli prénom le comble de bonheur

Ça plane pour Plastic Bertrand ! Le chanteur belge de 66 ans vient de devenir grand-père pour la deuxième fois.

En pleine promotion de son nouvel et dixième album, l'Expérience humaine, Plastic Bertrand (Roger Marie François Jouret de son nom complet) révèle la naissance de son deuxième petit-enfant dans une interview accordée au Parisien, publiée ce mardi 24 novembre 2020. Expliquant l'importance de son clan dans sa vie, il confie : "Je suis très famille et je suis grand-père depuis deux jours pour la deuxième fois, c'est génial." Cette grande nouvelle, le chanteur l'avait lâchée au Parisien au début du mois de novembre.

En effet, Joy Jouret, la fille de Plastic Bertrand, a annoncé la naissance de sa nièce le 5 novembre dernier sur Instagram. Ce bébé est le deuxième de Llyod, l'autre enfant du chanteur belge. "Super contente pour mon frère et ma belle-soeur. Bienvenue à l'incroyable et jolie Billie, nouveau soleil de ma vie", a commenté Joy Jouret, en légende d'une photo du nouveau-né, dont on aperçoit que la petite main, entourée du traditionnel bracelet de naissance.