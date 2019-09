Plastic Bertrand, papa heureux : rare photo avec son fils Lloyd

Plastic Bertrand (65 ans) en gondole à Venise, vous y croyez ? Et en plus avec son fils ! Le 6 septembre 2019, le chanteur de Ça plane pour moi a fait un très beau cadeau à ses followers en partageant cette photo de famille. On aperçoit l'artiste des années 80 avec son fils à Venise. Père et fils se sont rendus en Italie à l'occasion de la 58ème Biennale de la Cité des Doges. Il écrit : "Une des rares photos avec mon fils Lloyd! A Venise pour la Biennale!" Roger Jouret (de son vrai nom) est papa de deux enfants, Lloyd (39 ans) et Joy (36 ans) issus de son union avec son épouse Évelyne.

Très discret sur ses enfants et sa vie privée, l'artiste de la tournée Stars 80 avait fait quelques révélations au sujet de son fils en décembre 2016 au journal France Dimanche. Il racontait qu'il avait "strictement interdit" à ses enfants de faire de la musique comme lui. Il expliquait : "Il y a un fou dans la famille, ça suffit ! Ce qui n'a pas empêché mon fils d'être batteur, d'écrire des textes, de jouer avec ses potes. Quand je l'ai appris, j'étais furieux ! C'est un milieu trop difficile. Il a fait une grande école d'architecture en Belgique et a créé sa boîte."

Grand-père depuis février 2018, Plastic Bertrand avait annoncé cette grande nouvelle au magazine Ici Paris. Il expliquait : "Je suis grand-père depuis deux mois grâce à mon fils !" Il ajoutait être "complètement fou" de cette "magnifique petite-fille" (appelée Izia par ses parents).