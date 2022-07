Plus belle la vie : 2 mois après son accouchement, une actrice impressionne en bikini

L'actrice de Plus belle la vie (France 3) n'a semble-t-il pas lutté pour perdre les kilos de sa deuxième grossesse. Ce mercredi 20 juillet 2022, Prudence Leroy a partagé une photo qui n'est pas passée inaperçue sur Instagram, deux mois après son accouchement.

L'interprète de Fanny (depuis 2021) dans la série à succès - qui tirera sa révérence en novembre prochain - a eu le plus beau cadeau d'anniversaire du monde le 6 mai dernier. Prudence Leroy a donné naissance à son deuxième enfant. Une petite fille dont elle n'a pas dévoilé le prénom. "Le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie ! Baby E est là. Merci. Tout va pour le mieux ! Belle semaine à tous #taurus #daughter #thankyou", avait-elle simplement écrit en légende de photos sur lesquelles on pouvait voir l'une des mains de son bébé, fruit de ses amours avec Xavier Coffi.

Si depuis, Prudence Leroy s'est fait discrète sur les réseaux sociaux, elle a fait un retour remarqué ce mercredi. La jeune femme de 31 ans a en effet posté un cliché sur lequel elle prend la pose souriante, en bikini léopard. Elle apparaît de profil afin de dévoiler ses belles courbes et son ventre plat. Avec l'une de ses mains, elle tient son téléphone et dans son autre bras se trouve sa petite fille, dont le visage est caché par l'appareil. "Canicule 42'C+ & 2 mois post partum ! #mum #postpartum #babylove #babygirl #soon #3 #month #mafille #petons #onelove #blessed #love #life #happyness", a-t-elle écrit en légende de sa publication.