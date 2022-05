Plus belle la vie : Une actrice maman pour la 2e fois, belle annonce en photo

La famille Plus belle la vie (France 3) vient tout juste de s'agrandir. Ce lundi 9 mai 2022, l'une des actrices de la série emblématique qui tirera prochainement sa révérence a annoncé qu'elle était devenue maman pour la deuxième fois.

Prudence Leroy est une femme plus que comblée. L'interprète de Fanny (depuis 2021) a fêté son anniversaire le 6 mai. Et pour l'occasion, elle a eu le droit au plus beau des cadeaux : la naissance de son deuxième enfant. Deux ans après avoir donné la vie à son fils Kyle-Xavier, la jeune femme de 31 ans a accouché d'une petite fille dont on ne connaît pour l'heure pas le prénom. Elle a toutefois donné un indice : "Le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie ! Baby E est là. Merci. Tout va pour le mieux ! Belle semaine à tous #taurus #daughter #thankyou", peut-on lire en légende de photos sur lesquelles on peut voir l'une des mains de son bébé, fruit de ses amours avec Xavier Coffi.