Plus belle la vie : Baisse d'audience considérable, les raisons expliquées

Des années durant, Plus belle la vie a fait les beaux jours de France 3. Cette époque semble révolue. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, les audiences ne sont pas au beau fixe pour le célèbre feuilleton tourné à Marseille. Alors qu'ils étaient en moyenne 5,4 millions de fidèles en 2011 soit 20,9% de part d'audience, cette année le public de Plus belle la vie se compte à 2,9 millions, ce qui équivaut à 11,7% de PDA. Une baisse de près de moitié qui interroge...

Décors, intrigue et horaire en cause de la baisse d'audience

"C'est le début de la fin. Je ne vois pas comment ça pourrait remonter. Contrairement au feuilleton anglais Coronation Street [NDLR : qui en est à sa 60e saison sur ITV], ils se sont endormis sur une recette, sans vraiment se renouveler, estime une ex-collaboratrice de la production. Il y a dix ans, on aurait dû investir 10 à 30 millions d'euros pour changer de studio de tournage, de décors et avoir des plateaux en plein air. Ceux de La Belle de Mai, à Marseille, ne sont plus adaptés."

Aussi, les téléspectateurs semblent ne plus accrocher à l'intrigue. "L'hiver dernier, il y a eu cette intrigue autour d'un virus qui faisait doublon avec les infos anxiogènes. Et puis, on a eu droit à trois incendies au quartier du Mistral en trois mois. C'était trop pour moi. Basta", explique Lucas, 25 ans. De son côté, Céline, présentée comme "ancienne inconditionnelle", estime que "le feuilleton a mal vieilli". "On a vite vu la différence quand est arrivé Demain nous appartient sur TF1", assure-t-elle, pointant du doigt certaines incohérences comme "deux personnages qui se tutoient un jour et se vouvoient le lendemain".

Le changement d'horaire a été un autre coup dur pour Plus belle la vie. En août 2018, l'heure de diffusion du feuilleton est passée de 20h30 à 20h20 dans le but de ne pas concurrencer Un si grand soleil, à 20h45 sur France 2. "Ça a en décontenancé plus d'un, souligne Guillaume de Menthon, président de TelFrance. On s'est retrouvé face aux JT de 20 heures avec une actualité très forte, entre les grèves, les Gilets jaunes et le Covid. Alors qu'on n'a aucun programme puissant ni avant, ni après nous. Maintenant, est-ce que ça nous préoccupe plus que ça ? Il y a toujours eu des abandonnistes."

Le départ de Samia, une balle dans le pied ?

Fabienne Carat, présente depuis les tout débuts, quitte le Mistral. Son personnage Samia Nassri faisait partie des plus aimés par les téléspectateurs. Certains pourraient peut-être décrocher... D'autant plus que la production veut "renouer avec ses fondamentaux". "Les intrigues vont se recentrer autour de la place du Mistral, explique Guillaume de Menthon. On va également s'appuyer sur nos personnages totem sans trop les abîmer. Et en même temps, si on ne malmène pas assez..." Et une scénariste de poursuivre : "Comment les faire évoluer sans que ça en devienne ridicule ? Ils se sont déjà tous mariés, séparés et ils ont tous tué quelqu'un."

Pour l'heure, la production espère palier le départ de Samia par un "retour en force de Boher", incarné par Stéphane Henon. "Dans ce climat pesant, on souhaite offrir une bulle d'espoir avec des personnages qui s'accrochent", explique Sophie Gigon, directrice de la fiction chez France Télévisions. Rappelons que le feuilleton Plus belle la vie a été reconduit pour cinq saisons supplémentaires.