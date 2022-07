Plus belle la vie : Deux actrices phares enceintes en même temps, concours de baby-bump sur tapis rouge

La série Plus belle la vie va peut être s'arrêter avant la fin de l'année, après 17 années de diffusion sur France 3, mais la famille continue malgré tout de s'agrandir. En effet, ce n'est pas une mais deux comédiennes emblématiques de la fiction qui sont actuellement enceintes. Pour l'une, il s'agira de son première enfant, et pour l'autre, de son deuxième. On parle là de Marie Hennerez et Léa François.

À quelques semaines d'intervalle, elles ont annoncé la bonne nouvelle sur leur compte Instagram, recevant alors une multitude de commentaires bienveillants de la part des internautes. Récemment, c'est ensemble qu'elles ont fait une apparition remarquée sur la plateforme sociale de partage d'images. Et pour cause, les interprètes des personnages de Barbara et de Fanny ont pris la pose en duo lors d'une sorte publique. Dans des robes fluides qui ne peuvent plus cacher leurs belles formes, elles collent leur baby-bump, histoire de comparer les tailles. "Pendant que tout le monde buvait des mojitos... On immortalisait notre double baby bump! Bon, y'en a une qui gagne quand même...", a légendé Léa François. Et pour sa collègue d'ironiser : "À ce stade, tu gagnes en grâce, je gagne en graisse".

En réalité tout aussi gracieuse, il est néanmoins vrai que Marie Hennerez est beaucoup plus avancée dans sa grossesse et ne devrait sans doute plus tarder à accueillir son bébé avec son compagnon Sébastien Bonnabel, avec qui elle est en couple depuis neuf ans. De son côté, Léa François attend ce nouvel heureux événement avec son amoureux Simon, 2 ans et demi après la naissance de leur aînée Louison, une "petite fille très cool, un peu chipie aussi parfois" qui est "super contente" de devenir grande soeur, comme le confiait récemment sa maman lors d'une interview pour Ici Paris.