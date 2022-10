Plus belle la vie : Mort d'une femme incontournable de la série, partie "beaucoup beaucoup trop rapidement"

"C'est trop triste. Paix à son âme.", "Plein de pensées", "Très triste nouvelle, j'espère que Béné a trouvé la forêt des rêves bleus", "Tristesse", "Douceur douceur jusqu'à toi", "De tout coeur avec toi et tous ceux qui l aimaient", peut-on lire en commentaires.

Pour rappel, la série Plus belle la vie qui existe depuis 2004 s'arrêtera le 18 novembre 2022 après la diffusion de près de 4 500 épisodes. L'occasion de faire ses adieux aux personnages cultes de la série dont Roland Marci (Michel Cordes), à Barbara (Léa François), Blanche Marci (Cécilia Hornus), Luna Torres (Anne Decis) et Mirta Torres (Sylvie Flepp) et à l'emblématique bar du Mistral.