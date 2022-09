Plus belle la vie : Le tournage perturbé, des scènes tournées en urgence à cause d'un célèbre décès

La nouvelle a eu l'effet d'une onde de choc. Le 8 septembre, la mort de la reine d'Angleterre Elizabeth II a été annoncée. Elle a cédé sa couronne à l'âge de 96 ans à son fils héritier, Charles III. Bousculés par sa disparition, les médias du monde entier ont alors revu leur programmation pour rendre différents hommages à la monarque qui a régné pas moins de 70 ans. La série Plus belle la vie qui est sur le point de tirer sa révérence après dix-huit années de diffusion ne voulait pas non plus passer à côté de cet événement historique.

Ainsi, en début de semaine, les scénaristes ont rajouté à la dernière minute quelques scènes où la mort de la reine est évoqué. L'épisode en question sera diffusé le lundi 19 septembre prochain, soit le jour des obsèques d'Elizabeth II. D'après les informations de Puremedias, dès le début de l'épisode, les personnages de Nathan (Thibaud Vaneck), Mirta (Sylvie Flepp) et Yolande (Elisabeth Commelin) se réuniront pour parler de cette disparition marquante.

Dans le passé, Plus belle la vie a toujours réalisé ses intrigues avec l'ambition de coller au mieux à l'actualité. Le mariage pour tous, les élections présidentielles, les attentats... et maintenant, la mort de la reine d'Angleterre. "La série essaye d'être le plus proche possible de la vie de nos téléspectateurs. À chaque fois que nous plongeons au coeur de l'actualité, le public est touché", soulignait en 2018 Christine Coutin, directrice éditoriale de Plus belle la vie pour le Figaro.

Le tournage ultime de la fiction culte de France 3 se tiendra le 29 septembre prochain. Mais certains acteurs emblématiques ont d'ores et déjà joué leurs dernières scènes. D'ailleurs, le grand final du show est déjà bouclé et promet d'être incroyable. Et pour cause, comme annoncé par Télé Loisirs, il va y avoir des scènes avec 50 comédiens. "On ne l'a jamais fait en dix-huit ans", a précisé Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Boher. "Thomas, Mirta, Blanche, François, Babeth, Patrick, Laetitia, Baptiste, Kévin, Killian, Lola, mais aussi Lucas Marci et Guillaume Leserman" sont notamment attendus pour ce moment. L'idée est d'offrir une scène "carte postale", afin que tous gardent le meilleur souvenir de Plus belle la vie.