Plus belle la vie : Quand un acteur et Edouard Philippe se croisent en Italie...

La rencontre est improbable et elle a été immortalisée ! Le comédien Emanuele Giorgi a croisé l'ex-Premier ministre en Italie et les deux hommes ont posé ensemble de la façon la plus détendue qui soit.

Malheureusement, sa compagne Cécile Mazéas n'a apparemment pas eu la chance de rencontrer Edouard Philippe car, à en croire son compte Instagram, elle est actuellement en tournage. C'est en avril 2019 que le comédien a révélé sa romance avec l'actrice. "J'ai vécu un véritable coup de foudre. (...) On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il confié à Télé Loisirs. Le couple est depuis devenu parent d'un petit garçon.

