Plus belle la vie - Thibaud Vaneck en couple : "Je suis amoureux"

Son personnage Nathan Leserman n'a pas vraiment de chance en amour, dans Plus belle la vie (France 3). En revanche, Thibaud Vaneck peut se vanter d'être plus chanceux que le jeune professeur d'anglais qu'il incarne depuis 2005.

Interrogé en exclusivité par nos confrères de Télé Loisirs dans le cadre du Festival de la fiction française de La Rochelle, l'acteur de 34 ans, d'ordinaire discret sur sa vie privée, a accepté de parler de sa vie amoureuse. L'occasion de découvrir que Thibaud Vaneck est en couple.

"Je suis un peu perché, j'oublie tout, partout. Alice, qui est ma chérie, dit que je suis fait de nuages. Je ne suis jamais vraiment là", a-t-il confié. L'acteur de Plus belle la vie a ensuite assuré être "amoureux". Et à en croire sa partenaire de jeu Eléonore Sarrazin, Thibaud Vaneck est un homme romantique.

A la question "lequel des deux est le plus romantique ?", l'actrice de 25 ans - qui a perdu sa maman Ariane Carletti le 3 septembre dernier - a répondu : "J'ai envie de dire toi, parce qu'en ce moment tu as tes yeux tout tendres et ça me fait trop plaisir. En ce moment, c'est lui le plus romantique."

Malheureusement, Thibaud Vaneck n'a mis aucune photo de sa belle Alice sur son compte Instagram. Peut-être la présentera-t-il prochainement à ses fans sur les réseaux sociaux ? En revanche, il n'hésite pas à poser au côté de sa soeur Aurélie, qui joue Ninon dans la série de France 3.