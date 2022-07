Plus belle la vie, un acteur victime d'homophobie : plaintes, dénonciations... son histoire hallucinante

Le public a parfois tendance à ne pas faire de différence entre la fiction et la réalité. Il arrive que certains acteurs soient confondus avec leurs personnages et cela peut avoir des conséquences fâcheuses et inattendues. Régis Maynard, qui interprète Eric dans Plus belle la vie (France 3) peut en témoigner.

La série culte de France 3 tirera sa révérence à la fin de l'année. Mais en attendant, les téléspectateurs peuvent encore découvrir des épisodes inédits et certaines intrigues font vivement réagir, dont celle concernant Eric. Depuis peu, le personnage de Régis Maynard vit une histoire d'amour avec Simon (incarné par Julien Ellenrieder). Une idylle qui ne plaît pas à certaines personnes du public qui sont allées sur le profil Facebook de l'interprète d'Eric pour tenir des propos homophobes.

C'est le principal intéressé qui l'a révélé sur son compte Instagram, ce vendredi 1er juillet 2022. "Je vais vous raconter une blague : nous sommes le 1er juillet 2022 et l'intrigue amoureuse de mon personnage Eric Norman dans Plus Belle La Vie est diffusée depuis 15 jours sur France 3. Mon personnage est homosexuel et il rencontre enfin l'amour en la personne de Simon joué par Julien Ellenrieder. Depuis le début de la diffusion de cette intrigue, nous avons eu le retour de propos homophobes réguliers. Ça on connaît (ça fait 5 ans et demi que je joue un gay ...)", a tout d'abord écrit Régis Maynard.

Il a ensuite expliqué qu'il y a eu une autre conséquence à laquelle il ne s'attendait pas du tout : "Attention chute de la blague : j'avais une page Facebook (Régis Maynard - comédien) jusqu'à il y a quelques jours et les images de cette intrigue étaient quotidiennement postées dessus. Suite à de nombreuses plaintes, dénonciations, j'ai reçu un message de Facebook me disant : nous avons décidé de fermer votre page car elle ne 'respecte pas les standards de la communauté'. Nous sommes le 1er juillet 2022, fin de la blague."