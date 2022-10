POG & Supercar : Qui est POG, le célèbre influenceur qui fait rêver les fans d'automobiles ?

C'est une émission réservée aux amoureux d'automobiles, mais pas que ! Ces 31 octobre et 1er novembre, la chaîne RMC Découverte propose à ses téléspectateurs deux soirées fortes en émotion avec POG & Supercar : Au coeur du rallye le plus fou du monde, un programme qui devrait les décoiffer. Comme le titre l'indique, il s'agira d'une plongée dans une course de rallye particulièrement intense puisqu'il s'agit du Gumball 3000, un rallye mythique réunissant les voitures les plus chères, les plus rapides et surtout les plus improbables du monde ! Pour les conduire, on trouve des rappeurs, des stars du cinéma ou encore des chefs d'entreprises pour une course qui ne ressemble à aucune autre.

Parmi tous ses fous du volant, on retrouve le fameux POG, un geek ayant fait fortune dans la tech avant de changer complètement de vie pour réaliser son rêve d'enfant à savoir collectionner et transformer les plus belles voitures de la planète. L'homme franco-belge participe pour la quatrième fois de sa vie à cette fameuse course et cette année, il a été suivi par les équipes de RMC Découverte pour ce road trip qui va permettre aux participants de traverser l'Amérique du Nord. En partant de Toronto, ces derniers vont devoir effectuer plusieurs étapes afin de rallier la Floride et plus précisément Miami. Le but est simple, arriver le premier et foncer le plus vite sans se faire arrêter par la police !