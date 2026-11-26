Exclusif - Laëtitia Fourcade - Personnalités au lancement de la gamme "Crystal Bright" de la marque Rexaline à Paris. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

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À la fin des années 1990, Laetitia Fourcade voit son entourage céder aux paradis artificiels. Sous l'effet de la drogue, les visages s'animent, les rires fusent et les difficultés du quotidien semblent s'évanouir. Un soir de profonde vulnérabilité, elle décide de sauter le pas avec l'espoir de trouver un refuge, s'intégrer, et "être comme tout le monde". C'est le début d'un engrenage invisible.

Mais l'illusion fait rapidement place à une réalité clinique dévastatrice. Pour la comédienne, le prix à payer s'est inscrit directement dans sa chair à travers une altération profonde de sa santé physique. Elle confie avec gravité que "l'addiction m'a fait perdre ma santé physique : mes cheveux sont devenus très fins, ma peau s'est détériorée, j'ai perdu mon équilibre respiratoire et j'avais des douleurs articulaires constantes". Elle ajoute, consciente du chemin parcouru, que "c'est un travail de toute une vie pour s'en remettre".

Au-delà des séquelles corporelles, l'addiction détruit silencieusement la sphère relationnelle. Elle décrit une perte d'authenticité et une rupture de la sincérité avec ses proches, l'enfermement dans sa propre souffrance l'empêchant de percevoir celle des autres. Elle regrette ainsi cette période difficile où "on est tellement mal en soi qu’on n'arrive pas à voir la détresse de nos propres proches, on n'est plus du tout à leur écoute".

Témoignage de Laetitia Fourcade : briser le déni pour entamer la reconstruction

La sortie de la dépendance est un chemin long et sinueux, souvent entravé par de fausses promesses personnelles. Laetitia Fourcade évoque cette phrase récurrente, véritable leitmotiv de l'usager : "Demain, j'arrête". Pour elle, le salut est venu le jour où la volonté s'est ancrée dans le présent. Elle rappelle que "le plus important est d'apprendre à s'aimer soi-même pour que ce 'demain' devienne enfin 'aujourd'hui'", avant de conclure avec force que "la reconstruction est possible".

Ce parcours singulier illustre de manière concrète les ravages sanitaires mesurés à l'échelle nationale. Selon l'OFDT, la France compte 1,4 million d'usagers réguliers de cannabis et 1 million de consommateurs de cocaïne. En 2024, l'usage de cette dernière a entraîné plus de 10 000 hospitalisations et 130 décès directs, confirmant la nécessité d'une prise de conscience collective.

"On paie tous le prix de la drogue" : le Gouvernement mise aussi sur la fiction

C'est pour donner un visage humain à ces données que le témoignage de Laetitia Fourcade s'inscrit dans la nouvelle campagne interministérielle du Service d'information du Gouvernement (SIG), intitulée "On paie tous le prix de la drogue". Ce fléau, qui génère 6,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et implique 200 000 personnes en France, menace désormais l'ensemble des territoires.

Pour toucher le public autrement, le Gouvernement entend également investir un nouveau terrain de sensibilisation : celui de la fiction. Une manière de raconter les conséquences de la drogue à travers des histoires, des personnages et des situations dans lesquels chacun peut se reconnaître. Ce projet audiovisuel, réalisé en collaboration avec Elephant, société de production du groupe Webedia, a été lancé 23 novembre dernier.

Avec cette nouvelle approche, le Gouvernement souhaite compléter les prises de parole institutionnelles par un récit plus incarné. Après les témoignages personnels, comme celui de Laetitia Fourcade, la fiction devient ainsi un autre moyen de faire comprendre les réalités de l'addiction et les conséquences du narcotrafic sur la société. Un dispositif qui mise sur la force des histoires pour prolonger le message de prévention.

Articles sponsorisés par le site officiel du Gouvernement et publiés sur le site du média Ode.