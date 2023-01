Prince Harry en fâcheuse posture, un homme en grand danger à cause de lui

Au Daily Mail, Rhys Whittock a indiqué que ces derniers jours avaient été assez éprouvants le concernant. Et pour cause, Harry s'étant fait beaucoup d'ennemis après ses révélations, il craint d'être vraiment confondu avec le duc : "Les gens me confondent avec Harry tous les jours, alors c'est inquiétant quand on est le sosie de quelqu'un qui fait face à une augmentation soudaine des menaces de sécurité." Lui qui n'a jamais fait assurer ses arrières y réfléchit sérieusement : "On ne m'a jamais proposé d'assurer ma sécurité pour les emplois que j'occupe, mais j'hésiterais beaucoup à en faire un dans le climat actuel sans être protégé contre le risque d'être confondu avec le prince Harry."

Changement de plans

Rhys Whittock n'avait pas prévu un tel revirement de situation en étant le sosie officiel du prince Harry : "Normalement, c'est plutôt agréable de rencontrer des gens qui pensent que je suis Harry, mais j'ai veillé à garder mon chapeau ces derniers jours !" C'est donc en toute discrétion que Rhys Whittock essaie de poursuivre son existence en ce moment. Et difficile d'être lui-même : "Je dois limiter mes sourires au travail car Harry ne sourit plus autant qu'avant." Comme quoi la vie de prince, ce n'est pas toujours facile.