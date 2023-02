Prince Harry, sa fille est son sosie : ressemblance bluffante avec Lilibet, photo à l'appui !

Certains parents ont la chance que leurs enfants leur ressemblent à tous les deux. D'autres un peu moins au grand dam du lésé de l'histoire. Ici Meghan Markle. La duchesse de Sussex, mariée au prince Harry depuis le 19 mai 2018, a donné naissance à leurs deux enfants : Archie, 3 ans et LIlibet, 1 an. Mais force est de constater au fil des années que les têtes blondes ressemblent un peu plus à leur papa qu'à elle. A commencer par la couleur de leur chevelure. Archie et Lilibet ont en effet hérité du célèbre roux qui a fait la renommée de son papa, ce qui aide à constater leur ressemblance.

A y regarder de plus près pour la jeune Lilibet, ce n'est pas le seul détail qui prouve qu'elle est la fille de son père. Un compte Instagram fan des Sussex a accolé une photo du prince Harry jeune et une de sa petite fille au même âge ou presque. Même coupe, couleur de cheveux, petit nez, même pose, forme et couleur des yeux... Lilibet et Harry ont bel et bien les mêmes gênes. Il le disait lui-même dans un documentaire Netflix : "Je crois que je vois beaucoup de ma femme en Archie. Et je vois beaucoup de ma mère en Lili. Elle ressemble à une Spencer. Elle a leurs yeux bleus. Et ces cheveux un peu... blonds vénitiens." Reste à savoir si la petite fille aura la langue aussi pendue que son papa dans l'avenir.