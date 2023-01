Harry et son frère William pas circoncis, après un véto de Diana ? Le prince rétablit la vérité sur son pénis

Dans ses mémoires (Spare, Le suppléant en VF), prince Harry parle de son frère William, de son épouse Meghan Markle, de son père Charles III ou encore de Kate Middleton. Mais en fond, c'est surtout l'ombre de Diana qui plane. Ce fantôme qui vit avec le duc de Sussex depuis le décès de la princesse le 31 août 1997, au cours d'un accident de voiture tragique à Paris. Dans les pages de cet ouvrage qui n'a pas fini de faire couler d'encre, il évoque son souvenir et les signes qu'elle semble lui envoyer, à elle ou encore à son fils, Archie. Et profite aussi pour rétablir des vérités. Notamment celle de sa circoncision. Harry et William sont-ils oui ou nos circoncis ?

Lorsque de retour du pôle Nord, le prince Harry a dû parler de son anatomie avec son père le roi Charles III, son pénis ayant été gelé, il a réalisé que cette partie de lui si intime avait déjà été une "affaire publique", "une véritable curiosité". "Un nombre incalculable de livres et de journaux (même le New York Times) avaient mentionné que Willy et moi n'étions pas circoncis", écrit le père d'Archie et Lilibet. Et ce, selon eux, sur un véto de Lady Diana. "Selon eux, Maman l'avait interdit", partage le prince Harry à ce sujet. Et rétablit la vérité sur son pénis, laissant planer le doute sur celui de son frère.

Mon pénis était déjà une affaire publique

"S'il est tout à fait vrai que les risques d'engelures péniennes sont bien plus importants en l'absence de circoncision, l'information me concernant était fausse. J'ai été circoncis bébé", partage le prince Harry dans Le suppléant. Si l'époux de Meghan Markle n'hésite pas à laver son linge sale ou révéler quelques secrets sur les coulisses de ses disputes avec la famille royale, il n'est visiblement pas question pour lui de parler du pénis de son frère, sans son accord. Si le prince Harry a donc bel et bien été circoncis, Diana ne s'y étant pas opposée comme la rumeur le voulait, on ignore toujours le sort qui a été réservé au mari de Kate Middleton. Un mystère à décortiquer lors d'un prochain livre ?