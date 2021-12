Prince Joachim Murat : Baptême grandiose pour son fils, le prince Joachim Georges Laurent Napoléon

Le 3 août 2021, prince Joachim Murat devenait l'heureux papa d'un petit garçon, fruit de son mariage - survenu en mars - avec la princesse Yasmine. Un bébé, nommé Joachim Georges Laurent Napoléon Murat, qui devenait alors le 10e prince du clan Murat. Son baptême a eu lieu le 12 décembre, à Paris.

Rendez-vous était donné à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, dans le très chic 7e arrondissement de la capitale, pour ce baptême orchestré par le chanoine Emmanuel Duché. Comme le précise le site spécialisé dans les têtes couronnées, Histoires Royales, "à quatre mois, le prince Joachim, qui porte le même prénom que son père, son grand-père et ainsi de suite jusqu'à son illustre aïeul, le roi Joachim 1e de Naples, a reçu son premier sacrement." Le bébé a pour parrains le grand-duc Georges de Russie ("Joachim, j'espère que tu pourras toujours compter sur moi", a-t-il déclaré), l'homme d'affaires Laurent Dassault ainsi que Christian Bourdeille, président du Souvenir napoléonien. Et, comme marraines, il peut compter sur la princesse héritière Noal Zaher d'Égypte, la journaliste Dominique Torrès, Nesrine Briki et Sabine Domenget.

Autour des parents de l'enfant, il fallait compter sur la présence d'un parterre d'invités comme l'actuel chef de la Maison Murat - le grand-père du bébé -, le prince Jérôme Murat avec sa femme et leurs enfants, le prince Pierre Murat avec son épouse, la princesse Leila... Parmi les autres convives de ce bel évènement qui survient à quelques jours de Noël, il fallait aussi compter sur le baron Jean-Christophe Iseux von Pfetten, le prince Stéphane Belosselsky-Belozersky, Louis-Sampion Bouglione, le prince héritier Mohamed Ali d'Égypte ou encore la princesse Victoria Romanovna, le prince Charles Bonaparte...

Pour rappel, âgé de 47 ans, le prince Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Ponte Corvo, est le fils de Joachim Louis Napoléon Murat, 8e prince Murat chef de la maison Murat. Tous deux sont les descendants directs de Joachim Ier, prince d'Empire et roi de Naples, et de Caroline Bonaparte épouse Murat, reine de Naples et soeur de l'empereur Napoléon Ier.