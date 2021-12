Diaporama Prince Joachim Murat : Baptême grandiose pour son fils, le prince Joachim Georges Laurent Napoléon

1 / 39 Prince Joachim Murat : Baptême grandiose pour son fils, le prince Joachim Georges Laurent Napoléon

2 / 39 Prince Joachim Murat et sa femme la princesse Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris

3 / 39 Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

4 / 39 Laurent Dassault, Princesse Noah d'Egypte, Prince Joachim Murat, Princesse Yasmine Murat et le Grand Duc George Mikhailovich de Russie - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

5 / 39 Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

6 / 39 Laurent Dassaul, Princesse Noah d'Egypte, Prince Joachim Murat, Princesse Yasmine Murat, Dominique Torres, Naguib Sawiris, Baron Jean-Christophe Iseux von Pfetten et le Grand Duc George Mikhailovich de Russie - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

7 / 39 Prince Joachim Murat et son père le Prince Joachim Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

8 / 39 Princesse Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

9 / 39 Claude Dassault, Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov), Princess Victoria Romanovna Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) and Prince Mohamed Ali of Egypt - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

10 / 39 Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

11 / 39 Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) and Princess Victoria Romanovna - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

12 / 39 Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) and Princess Victoria Romanovna - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

13 / 39 Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) Princess Victoria Romanovna, Princess Yasmine Murat, Claude Dassault and Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

14 / 39 Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

15 / 39 Laurent Dassault (godfather), Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) (godmother), Prince Joachim Murat, Princess Yasmine Murat and Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) (godfather) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

16 / 39 Laurent Dassault (godfather), Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) (godmother) and Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

17 / 39 Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

18 / 39 Laurent Dassault (godfather), Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) (godmother), Prince Joachim Murat, Princess Yasmine Murat and Dominique Torres (godmother) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

19 / 39 Laurent Dassault, Prince Joachim Murat with his wife Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

20 / 39 Louis Sampion Bouglione,Nesrine Briki, Prince Charles Napoleon, Dominique Torres, Princess Yasmine Murat, Christian Bourdeille , Prince Joachim Murat, Baron Jean-Christophe Iseux von Pfetten, Naguib Sawiris, Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov), Sabine Domenget, Princess Victoria Romanovna, Prince Joachim Murat and Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

21 / 39 Myriam Nicoletti ( mother of princesse Yasmine Murat), Nesrine Briki and Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

22 / 39 Nesrine Briki (godmother), Sabine Domenget (godmother), Laurent Dassault (godfather), Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) (godmother), Prince Joachim Murat, Princess Yasmine Murat, Dominique Torres (godmother), Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) (godfather) and Christian Bourdeille (godfather) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

23 / 39 Prince Charles Napoleon - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

24 / 39 Prince Charles Napoleon and Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

25 / 39 Prince Jerome Murat and his wife and their children Rose and Isabelle, Prince Claude Murat and his wife princess Leila Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

26 / 39 Prince Joachim Murat and Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

27 / 39 Prince Joachim Murat and Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

28 / 39 Prince Joachim Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

29 / 39 Prince Joachim Murat with his wife Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

30 / 39 Prince Joachim Murat with prince Charles Napoleon - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

31 / 39 Prince Joachim Murat with Prince Joachim Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

32 / 39 Prince Joachim Murat, Prince Joachim Murat with his wife Princess Yasmine Murat - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

33 / 39 Prince Stephane Belosselsky and Princess Agnes Belosselsky - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

34 / 39 Princess Caroline Murat and her husband Antoine Turzi - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

35 / 39 Princess Caroline Murat and her husband Antoine Turzi - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

36 / 39 Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) and Prince Mohamed Ali of Egypt - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

37 / 39 Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan) and Prince Mohamed Ali of Egypt - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.

38 / 39 Princess Noah of Egypt (Princess of Afghanistan),Claude Dassault, Princess Yasmine Murat, Prince Joachim Murat and Grand Duke George Mikhailovich of Russia, (Georgi Mikhailovich Romanov) - Baptême du prince Joachim Georges Laurent Napoléon Murat à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 12 décembre 2021.