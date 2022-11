Prince William enquiquiné par une fillette habillée en princesse lors d'une visite à Scarborough

Papa de George (né le 22 juillet 2013), Charlotte (née le 2 mai 2015) et de Louis (né le 23 avril 2018), le prince William a été légèrement embarrassé par une fillette lors d'une visite à Scarborough le 3 novembre 2022. Venu féliciter le travail de la fondation Two Ridings Community (qui veille à soutenir le bien-être mental des enfants et des jeunes du Yorkshire en temps de crise), le mari de Kate Middleton a été interrompu par une adorable petite fille de deux ans alors qu'il était en pleine conférence face aux bénévoles de l'association.

Pas autoritaire pour un sou, le fils du roi Charles III a été attendri par l'attitude de la fillette et s'est contenté de sourire devant l'enfant. Une adorable (mais audacieuse) petite fille prénommée Callie Rose et qui était habillée en véritable princesse pour l'occasion. Touchés par cette scène craquante, l'ensemble de l'assistance a ri allègrement face à ce spectacle.

Si j'étais vous, je ferais gaffe

Une incartade qui n'aurait sans doute jamais eue lieue en présence du déjà très sévère petit prince George qui a déjà un goût très prononcé pour les ordres. Dans son ouvrage The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, Katie Nicholl révèle ainsi que le futur souverain n'hésiterait pas à lancer des avertissements salés à des camarades de classe un peu trop récalcitrants : "Mon père va être roi. Si j'étais vous, je ferais gaffe.". Une mise en garde très stricte qui ne ressemble pourtant pas au caractère et à la personnalité joviale du prince Wiliiam.

Pour rappel, le prince et la princesse de Galles souhaitent moderniser les protocoles royaux de Grande-Bretagne. Lassés des traditions et des règles souvent dépassées qui sont encore de rigueur au palais de Buckingham, le couple compte bien donner un vrai coup de frais à la monarchie britannique. Selon le Télégraph, le prince William et Kate Middleton ont également pour objectif de lancer de nouvelles collaborations caritatives à travers le pays pour aider les groupes locaux à travailler avec leur Fondation royale. Une initiative très noble pour les futurs monarques d'Angleterre.