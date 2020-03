Prince William : Son entorse au protocole pour faire plaisir à une jeune fille

Le prince William est un véritable gentleman. En pleine visite dans le comté de Kildare, l'époux de Kate Middleton a rencontré l'une de ses fans : une jeune adolescente irlandaise prénommée Jennifer Malone. Venue acclamer l'arrivée du prince, Jennifer et sa mère Donna ont offert un ravissant bouquet de jonquilles au fils aîné de Lady Di. Pour la remercier de son attention et faire plaisir à la jeune fille, le petit-fils d'Elizabeth II n'a pas hésité une seconde à enfreindre le protocole royal. Ni une, ni deux, William a affiché son plus beau sourire aux côtés de Jennifer et lui a offert un précieux cadeau : un selfie royal ! Au comble du bonheur, la jeune fille atteint de trisomie a partagé ce précieux cliché sur Twitter en déclarant que William était un "gars vraiment gentil". Le tout accompagné d'un petit coeur de couleur.