Princess Erika maman fière : elle dévoile le visage d'Oudima, son jeune fils bachelier !

C'est une maladie très prenante pour l'entourage

Princess Erika est maman de deux enfants. Elle a également un aîné, Julien, qui est né en 1983. Même quand elle chante sur les planches des salles qui accueillent la tournée Born in 90, quand elle est sur un plateau de tournage - on l'a notamment vue en 2018 dans la série Access sur C8 -, elle pense sans arrêt à ses fils. D'autant que le plus grand est atteint d'une maladie psychique, la schizophrénie. "C'est une maladie très prenante pour l'entourage, avouait-elle auprès de Closer en 2011. Ma famille, son père et mes amis ont été très présents. Au départ, on pensait que c'était juste un épisode, que ça irait mieux. Malheureusement, et je crois que c'est le plus dur à accepter, c'est une maladie dont on ne guérit pas..."