Princesse Beatrix des Pays-Bas à l'hôpital : accident de ski et opération, ses engagements annulés

Plus de peur que de mal, c'est ce qui pourrait résumer le dernier séjour au ski de la famille royale des Pays-Bas. Pour les vacances d'hiver, le clan a profité d'un petit break dans la station de Lech en Autriche, l'un des endroits préférés de la princesse Beatrix. Celle qui fut ancienne reine et reste une grande amatrice de ski n'a malheureusement pas eu de chance ce vendredi 17 février.

Comme l'a indiqué le Service d'Information du Gouvernement, la princesse Beatrix, 85 ans, s'est cassée le poignet. On ignore les circonstances de l'accident mais la tête couronnée a rapidement été prise en charge par les secours et a été emmenée à l'hôpital le plus proche où elle a pu être opérée. Malgré son âge avancé, Beatrix serait au top de sa forme : "La princesse est par ailleurs en bonne santé" est-il précisé dans le communiqué. Elle a depuis été rapatriée chez elle pour effectuer sa convalescence. Si son rétablissement ne fait aucun doute, le palais se voit contraint d'annuler les engagements prévus dans les prochains jours, notamment ce vendredi 24 février, au cours duquel elle était attendue pour un événement avec des vétérans. Le rendez-vous a été reporté à une date ultérieure.

Un drame évité

Beatrix a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Ce ne fut pas le cas de son fils, le prince Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Il y a 11 ans, presque jour pour jour, l'héritier de 44 ans se faisait ensevelir par une avalanche dans cette station où la famille a ses habitudes. La gravité de son état le contraignait d'ailleurs à être transféré dans un établissement à Londres. Dans le coma, ses chances de se réveiller et de récupérer ses facultés physiques et mentales s'amenuisaient au fil des jours. Près d'un an et demi après ce terrible drame, le 12 août 2013, sa mort est annoncée.

Le prince Friso n'est pas la seule célébrité à avoir été victime d'un tel choc. Il y a un peu plus d'un an, une collision avec un autre skieur sur des pistes en Savoie coûtait la vie de l'acteur Gaspard Ulliel alors qu'il profitait d'un séjour en famille avec Gaëlle Pietri et leur fils Orso. En décembre 2013, Michael Schumacher subit lui aussi les conséquences d'une lourde chute sur les pistes. Dix ans plus tard, l'état de santé de l'ancien champion de F1 pose toujours question, le pilote n'étant jamais réapparu en public.