Diaporama : Princesse Beatrix des Pays-Bas à l'hôpital : accident de ski et opération, ses engagements annulés

1 / 15 Princesse Beatrix des Pays-Bas à l'hôpital : accident de ski et opération, ses engagements annulés

2 / 15 Beatrix des Pays-Bas a dû écourter son séjour au ski. La princesse Beatrix des Pays-Bas lors d'un shooting photo aux sports d'hiver à Lech, Autriche. © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

3 / 15 La princesse de 85 ans s'est cassée le poignet La princesse Beatrix - Rendez-vous avec la famille royale des Pays-Bas à Lech. Le 25 février 2019 © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

4 / 15 Elle a été rapidement prise en charge par les secours et transférée dans un hôpital voisin La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, la princesse Alexia des Pays-Bas et la princesse Beatrix des Pays-Bas - La famille royale néerlandaise lors de la traditionnelle séance photos des vacances à la neige à Lech am Arlberg, Autriche, le 18 février 2013. © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

5 / 15 L'ancienne reine des Pays-Bas a même été opérée La princesse Beatrix des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas en vacances dans la station de ski de Lech en Autriche. Le 23 février 2015 © BestImage, Action Press / Bestimage

6 / 15 Beatrix est finalement retournée chez elle pour vivre sa convalescence en toute tranquillité : "La princesse est par ailleurs en bonne santé et se remettra de sa fracture à la maison" a indiqué un communiqué de la famille. La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas et la princesse Beatrix des Pays-Bas - La famille royale néerlandaise lors de la traditionnelle séance photos des vacances à la neige à Lech am Arlberg, Autriche, le 18 février 2013. © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

7 / 15 En attendant d'aller mieux, la princesse Beatrix est sommée au repos. L'événement des vétérans auquel elle devait participer ce vendredi 24 février a été reporté. La princesse Beatrix des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas en vacances dans la station de ski de Lech en Autriche. Le 23 février 2015 © BestImage, Action Press / Bestimage

