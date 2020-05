Princesse Maria Petrovna Galitzine : Mort soudaine à 31 ans

L'annonce de sa mort a de quoi choquer : le 4 mai 2020, à Houston, aux États-Unis, la princesse Maria Petrovna Galitzine est morte soudainement, à quelques jours de ses 32 ans. La nouvelle de sa disparition a été confirmée mercredi par le journal américain The Houston Chronicle. La jeune femme est décédée des suites d'un anévrisme de l'aorte. Elle laisse derrière elle son mari et leur petit garçon de 2 ans. Son enterrement a lieu le 8 mai dernier, à Houston.

Née en 1988 au Luxembourg, Maria Petrovna Galitzine était la fille du prince Piotr Galitzine et de l'archiduchesse Maria Anna d'Autriche, la quatrième de leurs six enfants. De par sa mère, la princesse était l'un des derniers descendants de l'empereur d'Autriche Charles Ier et son épouse Zita de Bourbon-Parme. Maria Petrovna Galitzine a vécu en Russie avec sa famille et a été scolarisée à l'école allemande de Moscou. Une fois diplômée, cette designer d'intérieur a vécu à Bruxelles, Chicago puis Houston. En 2017, dans la maison de ses parents au Texas, Maria avait épousé Rishi Singh, chef cuisinier à l'hôtel Derek à Houston. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Maxim, décrit comme "la prunelle de ses yeux" dans sa nécrologie.

Dans une interview accordée au Houston Chronicle en 2018, peu de temps après son mariage, elle s'était confiée sur son statut de princesse peu médiatisé : "Ma vie est tout à fait normale, si ce n'est que nous sommes invités à des mariages royaux. Parfois, mon courrier indique 'princesse Tatiana'. Ce qui a été bizarre, c'est quand je suis passée de 'princesse' à 'Mme'. J'ai été princesse toute ma vie."