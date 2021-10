Prisca Thévenot maman : La porte-parole d'En Marche si fière de ses 2 adorables fils

Prisca Thevenot (36 ans) est la fille unique de parents mauriciens qui l'ont toujours poussée dans ses études. Elle a fait d'abord carrière dans le monde des Télécoms, puis elle s'est orientée vers l'entrepreneuriat social avant de s'engager en politique. Elle a été candidate aux élections législatives dans la 4ème circonscription de Seine-Saint-Denis, là où elle a grandi, face à Marie-George Buffet. Après cette expérience, elle a co-fondé avec trois autre personnes, Civil Impact, un espace de formation dédié à l'engagement citoyen et politique.



Etre porte-parole d'En marche, c'est défendre les valeurs de sa formation politique, dans des situations pas forcément évidentes. Sur le site Pass'politique, elle avait déclaré à propos des médias : "Il est évidant que dans certains cas, comme sur certains plateaux de télé qui sont très masculins, souvent les débats politiques sont entre homme. Dans certains débats, si je n'essaye pas de prendre la parole, on ne me la donne pas. Soit je pourrais décider de m'indigner ou alors je décide simplement de dérouler mon fond." Ainsi, elle a fait face ce 12 octobre sur CNews au virulent Jean Messiha : "Débattre oui .... revenir sur nos acquis non ! Entendre encore aujourd'hui par des soutiens d'Eric Zemmour que des 'sectes LGBT+' existent et qu'elles inventent les souffrances de certains jeunes... La France ce n'est pas cela !"