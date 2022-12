Priscilla Betti dénudée en Une de magazine : cette photo qui a tant fait parler et qu'elle assume totalement

Il y a quelques jours, la chanteuse Priscilla Betti (33 ans) a accordé une interview à Alban Bartoli - ex-participant à The Voice - pour son émission Ils ont fait la Une, diffusée sur Radio VL. Entre deux questions revenant sur son parcours de chanteuse, elle a évoqué, ce qui est un fait rare, sa photo dénudée réalisée il y a plusieurs années.

En 2010, elle avait en effet fait la Une du magazine Entrevue. Topless, les avants-bras cachant sa poitrine, elle prenait la pose en boxer de couleur bleu. "Je me suis dit que ça pouvait être un défi et j'ai pris vachement de plaisir à le faire. On a pu gérer mon équipe et moi l'ambiance, le maquillage, les costumes et le photographe était hyper sympa, il m'a mise à l'aise", a-t-elle expliqué dans la matinale de NRJ à l'époque. Bref, elle assumait à 100% cette décision.

Plus de dix ans plus tard, elle est donc revenue sur cette image qui en a surpris plus d'un au moment de sa sortie. "Je ne demandais pas qu'on me comprenne (...) J'avais envie de me voir en tant que femme et il n'y avait pas à l'époque, à part ce magazine là, des choses qui pouvaient te révéler en tant que femme. Tout le monde m'a dit : 'Tu n'étais pas obligée d'aller jusque-là'. Ce n'était pas obligé, c'est que j'avais envie de le faire, point", a-t-elle expliqué, assumant toujours cette photo qu'elle seule a décidé de faire.

De toute façon, les critiques, Priscilla Betti en reçoit depuis sa plus jeune enfance à cause de son statut de star donc elle connaît. "L'école je suivais un cursus normal. Je me suis même pris un cartable sur la tête (...) Les petits étaient jaloux forcément", déclarait-elle sur le plateau de TPMP People il y a quelques semaines. Même ses soeurs lui ont parfois fait des reproches : "Ça a été compliqué parce que je leur ai pris leur maman quelque part. Parce que maman était vachement avec moi au quotidien, j'étais mineure etc., donc il fallait qu'elle m'accompagne parce qu'on était suivi quand même par la DDASS du spectacle."

De l'eau a coulé sous les ponts depuis la sortie de ce tirage. Priscilla Betti est devenue une bien belle jeune femme et continue de faire carrière dans la chanson.