Prix cassé sur ce jeu Playmobil Retour vers le Futur

Bon plan fou de 37 % sur ce jeu Playmobil Retour vers le Futur la Delorean

Avis aux nostalgiques des films des années 80 et 90, nous avons trouvé le jouet qu'il vous faut. S'il y a bien une saga qui a marqué les esprits au cours de ces deux décennies, c'est Retour vers le Futur. Les aventures de ce jeune homme qui embarque avec son vieil ami scientifique/inventeur dans une voiture qui les fait voyager à travers les époques a su conquérir tous les coeurs, y compris ceux des nouvelles générations qui sont elles aussi tombées sous le charme de ces héros. Votre fan de ces films va d'ailleurs pouvoir recréer ces histoires rocambolesques, ou en imaginer de nouvelles, grâce à ce jeu Playmobil Retour vers le Futur la Delorean. Sa promo sur Amazon est en plus XXL. Le prix chute ainsi de 59,99 € à 37,99 €. Soit une réduction incroyable de 37 %, rien que ça. Économisez donc sans vous poser de questions ces plus de 20 €.

Marty et Doc embarquent pour de nouvelles aventures à bord de la Delorean

Une nouvelle aventure attend Marty et Doc. Ils doivent absolument empêcher Biff de modifier le passé. Les conséquences sur le présent pourraient en effet être terribles. Direction donc la Delorean pour un nouveau voyage dans le temps. L'emblématique voiture grise brille de mille feux. Comme d'habitude, les portières s'ouvrent de bas en haut, côté futuriste oblige. À l'intérieur, toute la technologie permettant de faire ces sauts dans le temps est bien là, tout comme la radio permettant de sélectionner la date à laquelle on souhaite se rendre. Après avoir chargé le plutonium, Doc dit un dernier au revoir à Einstein, son fidèle chien. Avec toutes ces aventures, il ne sait pas quand il va le revoir. Équipé de sa combinaison, il est maintenant l'heure de se mettre au volant. Marty, toujours vêtu de sa doudoune orange sans manches, sa chemise à carreaux blanche, sa veste en denim et son jean, se met côté passager. Doc actionne un bouton et les roues se mettent à l'horizontale. Le décollage est imminent !