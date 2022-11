Prix Castel 2022 : Chantal Ladesou très complice avec son mari Michel, Arielle Dombasle également présente

Ce n'est pas tous les jours que Chantal Ladesou s'affiche complice aux côtés de son mari Michel Ansault face aux photographes - lui qui reste globalement à l'écart de la vie de star que mène la comédienne - bien qu'il ait fait une apparition surprise dans Mask Singer en septembre dernier alors que sa dulcinée participait à l'émission en tant qu'enquêtrice. En tout cas, ce lundi 7 novembre, les deux tourtereaux n'ont pas hésité à poser fièrement ensemble à l'occasion de la première édition du Prix littéraire Castel, organisée dans le club privé-restaurant du même nom, situé dans le 6e arrondissement de Paris.

Elle faisait partie de la liste des invités, tout comme Martin Lamotte et sa femme Sophie, - avec qui elle a également pris la pose, ainsi qu'avec son mari - les actrices Arielle Dombasle, Caroline Loeb, Anne Parillaud et Elodie Navarre, le cinéaste Patrick Mille, les journalistes Bernard de La Villardière, David Pujadas et Cyril Viguier ou encore l'écrivaine Catherine Millet, grande gagnante de ce concours. L'écrivaine de 74 ans a été récompensée pour son livre Commencements (Éditions Flammarion), qui a été élu par le jury au second tour, à 5 voix, contre 4 pour L'inconduite d'Emma Becker (Éditions Albin Michel).

De belles récompenses

"Après une enfance de rêve, Catherine Millet poursuit dans la veine autobiographique avec le récit de ses débuts dans le monde de l'art contemporain. Son histoire personnelle, ses rencontres amicales et amoureuses, son passage à l'âge adulte, sont étroitement mêlées à la découverte de ce milieu dont elle choisit de faire son métier. Ce faisant, elle brosse le portrait d'une époque et d'une génération, marquées par des artistes dont les carrières se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui", pouvait-on lire dans un communiqué de l'agence Marie Jacquier, elle qui est également l'auteure de La vie sexuelle de Catherine M (2001), de Jour de souffrance (2008) et plus récemment d' Une enfance de rêve (2014).

Elle a ainsi remporté une somme de 5 000 euros, une carte de membre de Castel, ainsi que la possibilité, pendant une année, d'être, avec la personne de son choix, invitée par l'institution quand elle le souhaite. Une plaque sera notamment "gravée à son nom et apposée dans la bibliothèque" de l'établissement.