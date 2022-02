Procès de Nordahl Lelandais : Deux de ses ex-compagnes font des révélations à la barre

Lundi 31 janvier 2022 s'est ouvert le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maelys de Araujo. Le procès durera jusqu'au 18 février, soit 18 jours. La justice devra dresser le portrait psychologique de l'ancien militaire de 38 ans afin de lever le voile sur les faits du 27 août 2017.

Devant la Cour d'assises, Nordahl Lelandais devra répondre d'enlèvement, de séquestration et de meurtre sur Maelys, ainsi que deux agressions sexuelles commises sur ces petites-cousines de 4 et 6 ans à l'époque. L'accusé a réitéré ses aveux et présenté ses excuses auprès de la famille de la fillette. Les juges tenteront d'établir si le meurtrier est capable de ressentir des remords et un vrai sentiment de honte.

Lundi, pour la première journée, les éléments de l'intimité du coupable ont été épluchés. Invitées à la barre, deux ex-compagnes du tueur ont révélé leurs grossesses avortées. C'est ce qu'a dévoilé notre consoeur Cécile Danré, qui suit le procès pour BFMTV sur Twitter : "Nordahl Lelandais aurait pu être père deux fois... On apprend que deux de ses ex compagnes ont avorté de lui, l'une a fait ce choix d'elle-même, pour la 2eme c'est lui qui lui a demandé... car ils ne se connaissaient que depuis quelques mois."

Par ailleurs, une enquêtrice de personnalité a rendu ses conclusions et déclaré à la barre, qu'aujourd'hui, Nordahl Lelandais "regrette de ne pas être père." Cette dernière a également confié que l'ancien militaire et maître-chien était très proche des filles de son cousin : "Nordahl Lelandais se dit très proche de son cousin qui l'a choisi comme parrain de sa fille "il prenait très à coeur ce rôle". C'est cette filleule qu'il est accusé d'avoir agressé sexuellement."

Nordahl Lelandais risque une peine de perpétuité à l'issue de ce procès. En mai dernier il avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, assassiné en avril 2017 dans des circonstances troubles.