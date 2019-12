Quelle Miss France êtes-vous ? Faites notre test !

Couronne sur la tête, écharpe sur l'épaule, tenue correcte et glamour en toute circonstance... Pendant leur règne, les Miss France se ressemblent toutes un petit peu. Pourtant, elles ont chacune un caractère propre et plutôt bien trempé. Businesswoman, accro au sport, un brin garçon manqué ou encore femme engagée, studieuse ou faisant preuve d'un humour cinglant, quelle Miss France correspond le plus à votre caractère ?

Réponse tout de suite avec notre test.