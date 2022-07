Quotidien : "Carte bancaire volée, boîte aux lettres forcée...", dur retour de vacances pour une chroniqueuse

Alors qu'elle était en vacances depuis plusieurs jours, suite à la traditionnelle pause estivale des talk show, la journaliste et chroniqueuse Maïa Mazaurette (Quotidien) a pris la parole sur son compte Twitter, mardi 26 juillet, pour évoquer son retour au bercail. Elle cumule les tuiles !

Sur son compte, elle écrit : "Retour de vacances : boîte aux lettres forcée, carte bancaire volée, frigo cassé, appartement qui sent le camembert, et le site du commissariat qui plante au milieu de mon dépôt de plainte. I need a drink." On la comprend, face à une telle situation, nous aussi on aurait besoin d'un verre pour décompresser ! Nul doute qu'après avoir essayé en ligne, Maïa Mazaurette a sans doute fini par réussir à porter plainte. Du moins, on lui souhaite. La jeune femme prépare donc sa rentrée télé sur les chapeaux de roues après de telles péripéties. Mais il n'y a pas que cela pour lui mettre le moral dans les chaussettes...

En effet, la veille de son message elle faisait déjà part d'un coup de bambou derrière la nuque après avoir consulté des mails. "Je viens de recevoir mon premier communiqué de presse concernant les sextoys de NOËL. (Emoji je me jette par la fenêtre.)", écrivait-elle alors. Il est vrai que Noël n'est que dans cinq mois mais mieux vaut s'y prendre à l'avance et certaines marques l'ont bien compris. Ces fameux sextoys auront-ils droit à une chronique de Maïa Mazaurette à la rentrée dans Quotidien ? Affaire à suivre !

La chroniqueuse, qui utilise souvent les réseaux sociaux comme ces derniers mois lorsque son papa avait disparu, a sans doute hâte de reprendre le chemin du plateau de Quotidien. Dans l'émission animée par Yann Barthès, elle passe des moments incroyables. En juin, au moment de faire un break, elle écrivait en légende d'un diapo photos sur Instagram : "Fin de saison incroyable je suis SUR LES ROTULES. Merci à la constellation @bangumiofficiel @qofficiel pour une année de boulot intense, certes, mais aussi pour les amis que je gagne (et qui compensent largement les points de vie que je perds). Love you."