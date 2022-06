Quotidien : Une chroniqueuse emblématique quitte l'émission, Yann Barthès a le "coeur lourd"

C'est une triste nouvelle qu'a annoncée Yann Barthès lors de l'émission Quotidien (TMC) du mardi 21 juin 2022. Le présentateur de 47 ans a révélé que l'un des membres de son équipe quittait le programme dès la fin du numéro.

Comme à son habitude, Yann Barthès a dans un premier temps présenté toute son équipe aux téléspectateurs. Après avoir introduit Pablo Mira, dont le spectacle était diffusé sur la chaîne le soir-même, c'est Lilia Hassaine qu'il a présentée. L'occasion de révéler que c'était sa dernière émission. "Je voudrais qu'on regarde Lilia Hassaine. Et qu'on profite de l'avoir à nos côtés car c'est la toute dernière de Lilia Hassaine ce soir", a-t-il tout d'abord confié.

Yann Barthès a rappelé que c'est en 2016, dans Le Petit Journal, qu'ils avaient collaboré pour la première fois ensemble. Elle faisait partie de l'équipe de Martin Weill, en coulisses. C'est en juin 2017 qu'elle a été mise sous le feu des projecteurs dans l'émission Trump, Saison 1. Elle a ensuite intégré la bande de chroniqueurs de Quotidien et a vite fait sa place. C'est donc le "coeur lourd" que l'animateur la laissait partir.

Le beau message de Yann Barthès

Avant de faire ses adieux, elle a présenté sa dernière chronique Zoom sur les enjeux politiques français à la suite des législatives et de la demande de démission de la première ministre Elisabeth Borne (qui a été refusée par Emmanuel Macron). Elle n'a pas manqué de faire savoir qu'elle était "triste" pour cette dernière. Et c'est sous les applaudissement de ses collègues qu'elle a conclu.

"Même si ses mots sont écrits au prompteur, ils sont sincères. Tu vas nous manquer à tous. Mais au-delà de cela, je voulais te remercier pour ton travail, ta confiance, ton amitié. J'ai hâte de te recevoir pour ton troisième livre. On boira du champagne et on se souviendra du bon vieux temps !", a poursuivi Yann Barthès. On imagine donc que c'est pour se consacrer à son activité littéraire que Lilia Hassaine a pris la décision de quitter Quotidien.

En 2019 déjà, elle n'avait pas souhaité participé à la saison pour se consacrer à son livre L'oeil du paon (Gallimard), sorti le 3 octobre de la même année. "J'étais très heureuse dans cette émission et nous nous entendons toujours très bien avec la production. Mais le rythme quotidien du programme n'était pas compatible avec la sortie de mon livre. Il y a un travail important pour être à l'antenne tous les soirs, je ne pouvais pas me réengager en sachant que je ne pourrais pas être à 100%. Ce n'est pas prévu que je revienne dans Quotidien cette année, je m'accorde du temps pour mon livre. Cela fait des années que je travaille dessus, il mérite que je prenne soin de lui", avait-elle expliqué à TV Mag. Elle avait réintégré le programme la saison suivante et en 2021, elle avait sorti un nouveau livre intitulé Soleil amer, pour lequel elle avait reçu le 41e Prix littéraire de la Ville de Caen.