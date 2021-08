Quotidien : Une ex-chroniqueuse a découvert une clé dans son utérus, son incroyable histoire

Laura Felpin ne cache rien à ses abonnés. Pour preuve le 9 août 2021, l'humoriste et actrice de 31 ans a raconté une anecdote très personnelle aux internautes, en story Instagram. "Une anecdote joker" comme elle l'appelle. Et cela vaut le détour !

Alors qu'elle était à l'extérieur, l'ancienne chroniqueuse de Quotidien (2019-2020) s'est souvenue d'une histoire improbable et elle a tenu à la partager avec ses fans. Une anecdote "précieuse et réellement très divertissante" comme elle l'a précisé. Il y a environ dix ans, Laura Felpin a été victime d'un accident de moto, à la sortie d'un périphérique parisien. Les voitures arrivant, elle a voulu se mettre sur le côté. Mais elle s'est pris un petit bout de trottoir "dans le fion". "Très clairement je me suis brisé le sacrum", a-t-elle précisé. La jeune femme s'est donc rendue aux urgences et a reçu une prise en charge qui laissait à désirer. "Ils m'ont laissée repartir d'ailleurs à l'aide d'une béquille et m'ont fait une radio de la mauvaise hanche", a-t-elle confié.

Inquiète, Laura Felpin s'est donc rendue dans un autre hôpital le lendemain pour refaire des examens. Et cette fois, le bon diagnostic était posé. Et elle a eu une autre surprise : "Je fais une radio, on me dit qu'effectivement j'ai le sacrum qui n'est pas cassé mais il y a bien une fêlure en plein milieu et avant de partir, il y a un jeune interne qui me dit : 'Excusez-moi de vous poser la question mais pourquoi vous avez une clé ?' Alors je ne comprends pas. Il me dit : 'Bah regardez sur votre radio, vous avez une clé.' Il se trouve que j'avais donc une clé à l'intérieur de l'utérus."

Aussi étonnée que le jeune interne, l'actrice de 6 X Confiné.e.s (Canal+) s'est demandée comment une "petite clé en strass" avait pu se retrouver là. Ce n'est que six mois plus tard qu'elle a eu la réponse : "En faisant une machine, en accrochant cette petite culotte [qu'elle portait le jour de la radio, NDLR], que je regardais tout le temps, est tombée d'une petite poche cousue, sous une couture, une mini clé en strass. Il s'agissait en réalité d'une culotte coquine, qui était un petit jeu : donner la clé de mon vagin à un homme ou une femme." La clé est donc apparue quand elle a fait son examen. Afin de prouver ses dires, elle a dévoilé la fameuse radio où se trouve effectivement le petit objet.

Face aux nombreuses réactions de ses abonnés, Laura Felpin a précisé qu'elle n'avait pas réellement de clé dans l'utérus. Elle se trouvait simplement cachée dans ses sous-vêtements et était donc visible sur sa radio. Son histoire n'est pas moins incroyable pour autant !