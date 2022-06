Rachel Kéké, de femme de chambre à députée : mariée à un chanteur, elle raconte comment elle l'a séduit !

Rachel Kéké est une femme de combat de 48 ans qui a réussi une nouvelle victoire. Après avoir tenu tête à la direction de l'Ibis Batignolles où elle a travaillé comme gouvernante pour défendre ses droits et ceux de ses collègues, la voici élue députée dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, battant au second tour des élections législatives l'ex-ministre des Sports Roxana Maracineanu (Ensemble !). Une femme au parcours riche.

C'est dans un portrait que le journal Libération lui a consacré alors qu'elle est femme de ménage syndiquée en 2020 que l'on en apprend plus sur la vie privée de Rachel Kéké. Elle est maman de cinq enfants, trois garçons et deux filles, et est mariée à Bobby Yodé, "un homme aimant qui élève ses enfants d'une précédente relation". Sa famille l'a soutenue dans son combat contre l'Ibis, et l'a fait également pour son entrée en politique. "Ils sont fiers de notre combat. Ils essaient de me protéger, s'inquiètent pour ma santé", expliquait-elle au quotidien.

Avec Bobby Yodé, chanteur notoire de musique urbaine ivoirienne zouglou, elle s'est mariée. "On s'est connus chez une amie. On allait danser ensemble. Je l'ai séduit !", confie-t-elle non sans fierté. C'est lui qui s'occupe des devoirs pour les enfants, elle dont l'agenda, de gréviste puis de politicienne, ne lui laisse que peu de répit. Ce qui ne l'empêche pas de soutenir à son tour la carrière musicale de son mari. Dans une interview de 2015 pour AbidjanTV.net, il confiait alors avoir eu des problèmes conjugaux avec sa première compagne qui avait du mal à comprendre son rythme de vie d'artiste : "Après ses différents échecs, j'ai pris mon mal en patience et depuis un an, j'ai rencontré cette dame du nom de Rachel Kéké. Je l'aime beaucoup et elle me donne la joie de vivre. Elle, elle me comprend et se bat d'ailleurs pour la relance de ma carrière musicale."

Aujourd'hui, l'heure est à la victoire pour le couple. "Je serai une députée exemplaire. Je veux nettoyer l'Assemblée nationale. Je veux y faire le ménage. Si tu es éboueur ou agent d'entretien, tu peux entrer au Palais-Bourbon !", a-t-elle déclaré devant les militants dimanche soir après avoir remporté le duel électoral avec 50,3 % des voix.