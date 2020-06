Rachel Legrain-Trapani : Baby shower tardive, bébé attendu prochainement

En effet, Rachel a ressenti de fortes contractions le 27 juin 2020 et avait dû se rendre à la maternité pour un contrôle. La maman de Gianni (7 ans, né de sa relation avec Aurélien Capoue) avait ensuite expliqué à ses fans que son accouchement n'était pas à l'ordre du jour mais ne devrait plus tarder. "Petit tour à la maternité pour vérifier si tout va bien. (...) Je crois que le bébé attend que son papa revienne avant de sortir..." avait-elle commenté sur un cliché. Finalement, Valentin devrait donc bien être présent pour l'accouchement qui ne devrait désormais plus tarder.