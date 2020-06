Rachel Legrain-Trapani enceinte : premières contractions, bébé bientôt là !

A 31 ans, Rachel Legrain-Trapani va très prochainement devenir maman pour la deuxième fois. L'ancienne Miss France couronnée en 2007 est enceinte d'un petit garçon, fruit de son histoire d'amour avec le séduisant Valentin Léonard. Sur Instagram, elle a commenté les derniers instants de sa grossesse.

Sur son compte suivi par 262 000 abonnés, la future maman a posté une nouvelle fois d'elle et de son baby bump, le 26 juin. En légende, elle écrit : "'Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends, je t'attends tout le temps. Sans me décourager pourtant...' Je ne sais pas si tout le monde va connaître la référence musicale. J'ai l'impression d'avoir le temps de gestation d'un éléphant (pour info qui est de 18 mois). Ça y est c'est vendredi ! Quoi de prévu pour vous ce week-end ?"

Un peu lasse à l'idée de voir bébé pointer le bout de son nez, Rachel Legrain-Trapani ne devrait toutefois plus trop attendre. En effet, la chroniqueuse télé a ensuite posté, le 27 juin, une photo de son ventre rond en story et a écrit : "Samedi, 10h21. Contractions... On va rester un peu au lit voir si ça passe..." Bébé sera-t-il là au cours du week-end ? La veille, pour s'occuper un peu, elle se faisait faire une manucure à domicile et un abonné lui faisait remarquer qu'il était déconseillé de mettre du vernis pour la maternité. Elle reconnaissait alors que ce n'était effectivement pas "recommandé" mais qu'elle avait voulu se "sentir jolie" et se "remonter le moral".

Pour rappel, Rachel Legrain-Trapani est déjà la maman d'un grand garçon prénommé Gianni, né en décembre 2013 de sa relation terminée avec le footballeur Aurélien Capoue. La jeune femme a aussi fréquenté pendant quelques mois le footballeur Benjamin Pavard et a également été en couple avec l'athlète Ladji Doucouré.