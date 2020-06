Rachel Legrain-Trapani enceinte, Valentin se croyait stérile : "J'avais si peur"

Heureuse, amoureuse et bientôt à nouveau maman ! Rachel Legrain-Trapani s'est confiée sur celui qu'elle considère comme son âme soeur, Valentin Léonard. Interviewés par le magazine Gala, les deux amoureux ont raconté leur première rencontre magique à Paris. "Traînée" par une amie à une soirée à laquelle elle ne voulait pas se rendre, Miss France 2007 va y faire la rencontre de sa vie. Encore émue au souvenir de cette soirée, elle révèle : "J'ai aperçu Valentin au loin, on a eu des jeux de regards. J'ai dit à ma copine : 'Il est trop beau, c'est qui ?'" De son côté, Valentin avait également remarqué la jeune femme. "Je l'ai regardée toute la soirée", explique-t-il. Après cette rencontre coup de foudre, c'est finalement Rachel qui fait le premier pas. "C'est Rachel qui m'a contactée sur Instagram. J'étais parti en Espagne pour animer des Beach Partys. On parlait de tout sans se connaître. Je croyais qu'on allait se lasser. Et non. Au bout de cinq semaines, elle est venue me rejoindre...", dévoile le jeune homme.

Je suis tombée enceinte trois mois environ après notre rencontre

S'ensuit une relation amoureuse fusionnelle pour les deux influenceurs qui redécouvrent ensemble le vrai amour dans les bras l'un de l'autre. Déjà maman de Gianni (issue de sa relation avec le footballeur Aurélien Capoue), Rachel tombe enceinte très rapidement d'un petit garçon. "Je suis tombée enceinte trois mois environ après notre rencontre", révèle-t-elle.

Il se pouvait que je sois stérile suite aux traitements

Prévu pour le 7 juillet prochain, le petit garçon est une véritable bénédiction pour Valentin qui craignait d'être stérile. Il explique : "Petit, à 6 ans, j'ai souffert d'une leucémie. J'ai suivi un an de traitement lourd avec notamment de la chimiothérapie. (...) J'avais trop peur. (...) Il se pouvait que je sois stérile suite aux traitements." Un rêve qui sera bientôt exaucé et qui comble de bonheur les parents, mais aussi Gianni, pressé de rencontrer enfin son petit frère.