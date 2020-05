Rachel Legrain-Trapani enceinte : beau souvenir de la naissance de Gianni

Rachel Legrain-Trapani (31 ans) s'apprête à donner la vie à son deuxième enfant. A quelques jours de la naissance, l'ancienne reine de beauté et chroniqueuse de TPMP People a tenu à honorer celle de son premier fils, Gianni. Le mardi 26 mai 2020, elle a publié une adorable photo du garçonnet, prise alors qu'il n'avait que quelques heures d'existence.

On voit le bambin assoupi dans les bras de sa maman. "Gianni à sa naissance. Il avait à peine quelques heures mon petit coeur ! Le plus beau jour de ma vie mais aussi le plus douloureux, il faut le dire. Dans quelque temps je remets ça. Je suis partagée entre le stress et l'excitation de rencontrer mon deuxième fils...", a écrit Rachel Legrain-Trapani en légende de cette merveilleuse photo souvenir. "C'était la séquence nostalgie, Gianni est devenu un petit gars génial qui m'épate de jour en jour ! Vous aussi vous trouvez que nos bébés grandissent trop vite ?", a ajouté l'influenceuse.

Aujourd'hui, son petit Gianni est déjà âgé de 6 ans. Il s'entendrait à merveille avec le nouveau compagnon de sa maman, le candidat de télé-réalité Valentin Léonard (30 ans). "Ils sont super complices ! Valentin adore les enfants. Il s'occupe trop bien de Gianni", révélait Rachel Legrain-Trapani lors d'une FAQ sur Instagram, en mars dernier. D'ici à quelques jours, Gianni deviendra grand frère pour la première fois.

Rappelons que Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard se sont rencontrés en juillet 2019. Fou amoureux, ils ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant à deux en janvier dernier.