Rachel Legrain-Trapani confinée : "J'ai peur de donner naissance à mon 2e fils"

Installée à Saint-Lô, en Normandie, dans la famille de son amoureux Valentin Léonard, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani - sacrée en 2007 - poursuit sa grossesse en plein confinement pour cause de coronavirus. Sur Instagram, elle partage les coulisses de son quotidien avec ses followers et a expliqué qu'elle était inquiète à l'idée d'accoucher dans ces conditions.

La reine de beauté de 31 ans, enceinte de son deuxième enfant, a donc partagé ses craintes sans filtre. "Je me suis réveillée ce matin, pendant 1 minute j'avais oublié la situation dans laquelle nous étions plongés... On repart pour une semaine de cours à domicile pour Gianni [son fils aîné de 6 ans, né de de son mariage passé avec le footballeur Aurélien Capoue, NDLR], de sport pour toute la famille, de cuisine, etc. On prend notre mal en patience, j'essaie de ne pas trop y penser... J'ai peur de donner naissance à mon deuxième fils dans ces conditions et je m'inquiète aussi pour le premier, bref positivons le soleil est revenu ici... Après la pluie, le beau temps... C'est comme ça", a-t-elle commenté sur une publication postée lundi 23 mars 2020.

Quelques jours plus tôt, c'est le futur papa qui prenait la parole sur Instagram. "4e jour de confinement. C'est repos complet et sport à la maison en famille avec notre petit bébé qui ne cesse de grandir. M-3", écrivait-il, révélant que bébé devait pointer le bout de son nez aux alentours du mois de juin.

Rachel Legrain-Trapani, devenue chroniqueuse dans TPMP People, s'efforce donc de maintenir un rythme pour garder le moral et la santé ; elle multiplie les exercices physiques entre squats et fentes. Elle doit aussi s'occuper de son fils Gianni et ce n'est pas de tout repos ! "Gianni est lui heureux de rester avec moi et surtout de ne plus aller à l'école... en apparence, car la nuit, il se réveille en pleurant à cause de cauchemars, je pense que malgré tout, ça l'angoisse", avait-elle expliqué, en ajoutant qu'elle-même était parfois "sur les nerfs" au moment des devoirs, surtout quand son petit garçon avait "zéro motivation".

Quels sont les risques pour les femmes enceintes pendant le coronavirus ?

Comme le rapporte le ministère de la Santé, les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse entrent dans la catégorie des "personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2" (le nom scientifique donné au coronavirus). Les femmes enceintes sont donc appelées à faire preuve d'une vigilance plus accrue concernant les gestes barrières. Le Haut Conseil de la Santé publique recommande aussi l'interdiction des transports en commun ou la limitation des contacts avec les enfants de moins de 10 ans...