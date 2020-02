Rachel Legrain-Trapani enceinte : désaccord avec Valentin sur le prénom de bébé

Rachel Legrain-Trapani voit la vie en rose, ou plutôt en bleu étant donné qu'elle attend un petit garçon avec son chéri Valentin Léonard. A quatre mois de grossesse, l'ancienne reine de beauté est quelque peu au bout du rouleau ces derniers temps. Toutefois, elle a encore assez d'énergie pour essayer de trouver un prénom à son futur bébé.

C'est ce que l'on comprend à travers la story Instagram de Valentin Léonard postée lundi 10 février. "Bon, on arrive pas à se mettre d'accord pour le prénom...", révèle-t-il. Et d'indiquer : "On est sur une application pour essayer de trouver sauf que pour l'instant on a aucun match sur les prénoms." D'après le beau brun, chacun a craqué de son côté pour un prénom. En filmant sa chérie, on constate que l'application s'est par exemple arrêtée sur Adelmo et Gian. Mais à en croire l'ancien candidat de télé-réalité, aucun des deux n'a fait l'unanimité. "Notre bébé va avoir deux prénoms. Un par moi et un par elle", s'amuse alors Valentin Léonard. Heureusement, le couple a encore quelques mois devant lui avant de se décider.

Si l'exercice peut paraître stressant pour le jeune homme, il l'est sans doute un peu moins pour Rachel Legrain-Trapani, laquelle est déjà maman d'un petit garçon appelé Gianni (5 ans). Il est né de sa relation avec le footballeur Aurélien Capoue. Après avoir vécu une idylle avec le champion de l'équipe de France, Benjamin Pavard, la Miss France 2007 a finalement succombé aux charmes de Valentin Léonard. Moins d'un an après leur rencontre, elle tombait enceinte. Depuis l'annonce de sa grossesse, la jolie brune de 31 ans fait profil bas et minimise les sorties publiques excepté lorsqu'il s'agit de servir la bonne cause. En ce début de semaine, elle a d'ailleurs volontiers fait le déplacement jusqu'à Rouen en compagnie de Camille Cerf pour visiter une maternité dans le cadre de l'association Les Bonnes Fées. L'occasion pour elle de chouchouter les nouvelles mamans en leur apportant des sacs remplis de cadeaux. Une mission sur mesure pour Rachel Legrain-Trapani !