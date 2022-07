Rachel Legrain-Trapani : Son compagnon Valentin Leonard trompé et humilié par une star de télé-réalité

Ce soir, les téléspectateurs de M6 retrouveront la belle Rachel Legrain-Trapani dans l'émission Pékin Express : duos de choc aux côtés de son compagnon Valentin Léonard avec qui elle est en couple depuis 2019. Ensemble, ils ont eu un fils, Andrea, né en 2020.

Si aujourd'hui l'ex Miss France et l'ex candidat de télé-réalité semblent filer le parfait amour (malgré les tensions qui surgissent entre eux dans Pékin Express), ils ont connu des histoires d'amour quelques-peu tumultueuses, notamment Valentin. En 2016, le jeune homme participait à la saison 6 des Marseillais South America diffusée sur W9 de février à mai 2017. Il s'était mis en couple avec la sulfureuse Jessy Errero qui s'est laissée aller à quelques infidélités, notamment avec Kevin Guedj. "Je ne me suis jamais senti aussi humilié. 7 mois de regrets", avait alors écrit sur Twitter Valentin Léonard meurtri par les tromperies de Jessy. Un message qu'il avait complété sur Facebook par ces deux mots : "Zéro respect". La maman de Jessy Errero avait poussé un énorme coup de gueule sur Facebook : "Je suis la maman de Jessy et je te soutiens, tu es un garçon extra­or­di­naire... que de la merde la télé-réalité. Je lui avais dit de ne pas rentrer dans l'aven­ture sans toi", s'était-elle lâchée.

Une tromperie assumée par Jessy Errero

La principale concernée, Jessy Errero s'était elle-même justifiée au sujet de son infidélité avec Valentin Léonard chez nos confrères de Public en 2017 : "Quand je suis rentrée, j'étais encore cette bulle de télé-réalité. Je ne voulais traîner qu'avec des Marseillais, même pas mes amis. Je n'arrivais plus à me remettre dans la vie courante. J'étais à un mariage et... il y a eu un bisou avec Kevin (...) Je suis rentrée des Marseillais, ça faisait une semaine que moi et Valentin étions ensemble. On ne savait pas tous les deux si ça allait fonctionner, on voulait se donner du temps pour savoir, se revoir."

La page Jessy Errero belle et bien tournée, Valentin Léonard est aussi un homme heureux avec Rachel Legrain-Trapani et un papa comblé avec son fils de deux ans. Il est également le beau-père de Gianni (8 ans) que l'ex Miss France a eu avec l'athlète Ladji Doucouré et avec lequel il s'affiche régulièrement sur Instagram.