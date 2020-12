Rachel Zoe : Son fils de 9 ans fait une chute de 12 mètres au ski

Les fêtes de fin d'année, Rachel Zoe les passe en famille à la montagne. Elles ont failli virer au cauchemar après le grave accident de son fils aîné. Skyler est tombé d'une remontée et a fait une chute de 12 mètres.

"Et en un clin d'oeil, après avoir vécu un véritable miracle... Sky est presque rétabli à 100% après une chute de 12 mètres [40 pieds en unité de mesure anglophone, NDLR] d'une remontée mécanique, survenu il y a moins de 48 heures", a écrit @rachelzoe sur Instagram ce mardi 23 décembre 2020. La créatrice de mode de 52 ans a ainsi informé ses plus de 3 millions d'abonnés que son petit garçon de 9 ans avait échappé au pire.

Le jeune homme s'en est tiré sain et sauf et a conservé son esprit d'aventure, comme le montre la vidéo mise en ligne par sa maman. "Je ne peux pas encore raconter l'histoire comme ça s'est produit mais @rbermanus [Rodger Berman, le mari de Rachel Zoe] et moi allons soigner notre douleur avec le temps, en sachant que Sky va bien et est plus fort que jamais, ajoute Rachel Zoe. D'ordinaire, je ne partage pas de moments traumatisants avec ma communauté, mais l'amour que nous avons senti nous a submergés et nous a tous aidés à aller mieux... Sky est est une petite âme brave qui a effectivement été sauvée par un ange. Il voulait que je poste cette vidéo aujourd'hui parce qu'il se sentait mal qu'autant de gens s'inquiètent pour lui."