Rainn Wilson (The Office) tout nu avec Bear Grylls, la séquence fait le buzz !

Il aura passé neuf saisons dans la peau du laquais complètement dingue du directeur de Dunder Mifflin, Michael Scott, incarné par Steve Carell. Rainn Wilson, qui incarnait Dwight Schrute dans The Office, est aujourd'hui un acteur accompli, apparu au cinéma dans Juno ou Transformers 2. Véritable star aux États-Unis, c'est tout naturellement qu'il a été invité à participer à l'émission d'aventure animée par Bear Grylls, En pleine nature.

Dans le show, l'aventurier, célèbre pour survivre des jours durant dans des milieux hostiles sans aucune ressource, invite des personnalités comme Barack Obama ou Channing Tatum à le suivre dans une expédition de survie en pleine nature.

Dans l'épisode diffusé lundi 19 avril, c'était donc au tour de Rainn Wilson de suivre Bear Grylls dans ses pérégrinations. Parti crapahuter dans les montagnes La Sal, un massif montagneux dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, les deux hommes ont décidé de pêcher et de piquer une tête dans un lac.

Un plongeon dans une eau à 13 degrés !

Ils ont donc décidé d'enlever l'intégralité de leurs habits sous l'oeil des caméras, avant de se jeter dans une eau pour le moins glacée. "L'eau doit bien être à environ 13 degrés", a déclaré Rain Wilson, avant d'ajouter sur le ton de l'humour : "Tout mon corps est flétri en ce moment. Donc... désolé mesdames".

Alors que son personnage dans The Office est un survivaliste téméraire, on sent bien que l'acteur de 55 ans est assez loin d'avoir la même personnalité. Tandis que Bear Grylls se jette à l'eau comme si de rien n'était, Rainn Wilson semble avoir beaucoup plus de difficultés à s'immerger. "C'est trop froid pour moi", répète-t-il plusieurs fois avant de prendre son courage à deux mains et de rentrer dans l'eau glacée.

Après quelques secondes dans l'eau, l'acteur ressort en courant du lac. "Ok, c'est bon, j'ai fini ! Où est ma loge ?", hurle-t-il en direction des caméramans.

Une séquence hilarante et éprouvante pour l'acteur, qui se souviendra sûrement longtemps de cette aventure !