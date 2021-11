Rama Yade aux Etats-Unis : Qui est le père de sa fille Jeanne, Joseph Zimet ?

Rama Yade fait polémique en raison de son interview-fleuve pour L'Express publiée dans son édition du 19 novembre 2021. Actuellement directrice Afrique du think tank de l'Atlantic Council à Washington qui promeut les relations entre les Etats-Unis et les pays d'Afrique, l'ancienne secrétaire d'Etat installée en Amérique a offert son regard sur l'état de la France, notamment sur les questions de discrimination et de "wokisme". Des propos qui ont soulevé la colère de nombreuses personnalités, que soit Eric Zemmour ou des membres du gouvernement, telles que Sarah El Haïry en charge de la Jeunesse au gouvernement, et Marlène Schiappa, qui s'occupe des questions de Citoyenneté. Une situation complexe pour celle qui a oeuvré sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui est maman d'une fille de 7 ans et demi, Jeanne. Cette dernière, scolarisée au lycée français, est le fruit de sa relation avec Joseph Zimet, haut-fonctionnaire. Qui est le père de son enfant ?

Au mois d'août 2019, le nom de Joseph Zimet sort de l'ombre. Il a été nommé directeur de la communication à l'Elysée par le président de la République. Cependant, lorsqu'Emmanuel Macron remanie son cabinet après la crise sanitaire, il est remplacé par Clément Leonarduzzi. Il a pris alors les fonction de préfet des Haute-Marne en septembre 2020.

Les amateurs de musique yiddish auront déjà remarqué son nom car il est le fils de Ben Zimet, chanteur et conteur canadien, chantre de la culture yiddish, la langue parlée par une grande majorité de Juifs dans le monde. Il a vécu au Sénégal et a fondé, sur l'île de Gorée, un festival sur la mémoire de l'esclavage. Rama Yade est née à Dakar au Sénégal, on imagine qu'elle a dû avoir de belles conversations avec Ben Zimet sur ce pays et son histoire.

L'histoire, c'est d'ailleurs la base de Joseph Zimet, historien de formation. Il a ainsi travaillé sur le centenaire de la Première guerre mondiale. "En parallèle des combats menés par son père autour de l'histoire de l'esclavage, Joseph Zimet est devenu, avec son passage au ministère de la Défense, un spécialiste de la politique mémorielle", précise le Journal du dimanche.

C'est durant les années 2000 que les chemins de Joseph Zimet et Rama Yade se croisent, malgré leurs divergences politiques, lui milite au parti socialiste, elle a adhéré à l'UMP à partir de 2005, soutenant Nicolas Sarkozy. Cela ne les empêchera pas de former un couple et de fonder une famille : le 21 mai 2013 naît leur fille, Jeanne. De la mère de sa fille, Joseph Zimet dira dans le film Hommes de..., publié par Bérengère Bonté en 2015 : "Ma femme joue en Champions League [Ligue des Champions]. Et moi, en division d'honneur."

Aujourd'hui, c'est un océan, l'Atlantique, qui sépare Rama Yade et Joseph Zimet. Elle s'est ressourcée en Amérique après l'échec de sa candidature à la présidentielle 2017, faute de parrainages suffisants, tandis que lui "ambitionnait même un poste dans le gouvernement d'Edouard Philippe" selon le JDD.