Ramzy "pas bien du tout" aux côtés de sa soeur Melha Bedia : gros moment de gêne pour le comédien

Ramzy Bedia et sa soeur, Melha Bedia, sont tous les deux à l'affiche du nouveau film de Baya Kasmi, nommé Youssef Salem a du succès. Si Ramzy campe le rôle principal de Youssef Salem, un écrivain moyen qui va connaître le succès grâce à un livre sur sa famille, Melha joue quant à elle la soeur du héros. Une situation similaire à ce que connaissent les deux acteurs au quotidien, qui avec leur 20 ans d'écart ont toujours eu une relation peu évidente.

C'est donc eux qui sont tout naturellement désignés pour assurer la promotion du long-métrage, comme c'était le cas jeudi 5 janvier 2023 sur le plateau de l'émission Quotidien. Et face au présentateur Yann Barthès, Ramzy est apparu très mal à l'aise d'être avec sa soeur.

"Pour la petite histoire, il a préféré d'autres noms de comédiennes magrébines dans le cinéma français", explique Melha. "Il ne me pistonne vraiment pas, c'est officiel genre", poursuit-elle, en référence au fait que Ramzy n'a jamais voulu qu'elle devienne humoriste ou actrice, allant jusqu'à lui mettre des bâtons dans les roues.

Je voulais la protéger

"C'est bizarre. Je ne suis pas bien du tout", enchaîne Ramzy. "C'est très étrange d'être à côté de sa soeur", dit-il alors que Melha fait semblant de quitter le plateau de l'émission. "C'est la réalisatrice, Baya Kasmi, qui a été la chercher dans mon dos. Et finalement j'en suis très heureux elle est formidable", finit-il par avouer.

Toutefois, quelques minutes plus tard, Ramzy part en fou rire en disant : "Qu'est-ce qu'on fout là tous les deux ?" "J'avais une lourde épée de Damoclès en plus de tout le fardeau que j'avais", déclare Melha en évoquant son choix de devenir comédienne et la réaction de son frère. Mais il n'a même pas remboursé toute la psychanalyse que je me suis tapée à cause de lui."

Suite à cela Ramzy décide de s'expliquer. "Je veux revenir sur ça parce que je passe pour un connard avec un d à la fin. Elle était tellement brillante. Elle a eu son bac à 8 ans et demi, ironise-t-il dans un premier temps. Elle était destinée à de grandes études. (...) En fait je suis très soulagé, j'avais juste peur qu'elle en souffre. Qu'on lui dise 'tu es la soeur de...' J'avais peur pour elle, je voulais la protéger, c'est tout."

Ce n'est pas la première fois que la fratrie Bedia se retrouve au cinéma, puisqu'il compte déjà quatre apparitions en commun, dans les films Pattaya (2016), Hibou (2016), Forte (2020) et Tout simplement noir (2020). Ils ont également participé à la saison 1 de l'émission LOL, qui rit, sort ! ensemble.