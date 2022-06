Ramzy Bedia : L'étonnante raison de sa très longue brouille avec sa petite soeur Melha

Si on l'a connu multipliant les blagues potaches avec son complice Eric Judor, Ramzy Bedia n'en est pas moins un grand frère consciencieux, et notamment envers sa petite soeur Melha, 31 ans. Depuis quelques années, elle s'est également lancée dans l'humour et le cinéma, avec quelques succès à la clé, notamment le film Forte, sorti sur Prime et qui lui avait valu une belle reconnaissance.

Toutefois, ne comptez pas sur elle pour demander de l'aide à son frère... et surtout pas sur lui pour lui en donner : lorsque la jeune femme a commencé sa carrière, son aîné ne lui a plus parlé pendant deux ans ! Fâché que sa petite soeur le suive dans une voie qu'il pensait mauvaise pour elle, il lui avait mené une vie d'enfer, comme elle l'avait évoqué sur le plateau de C à vous.

"Il ne m'a plus parlé [...] pendant deux ans", avait-elle raconté, avant de poursuivre : "Je n'ai pas compris pourquoi il m'en a voulu. Mais maintenant si, avec le recul, je le comprends. C'est un métier qui est difficile et il voulait me protéger en grand frère".

Mais l'ami d'Eric Judor ne s'était pas arrêté là : il avait même essayé de lui mettre des bâtons dans les roues en utilisant ses connaissances. "Un jour où je fais des scènes ouvertes, on me dit que j'ai été sélectionnée avec Charlotte Gabris pour faire la première partie de Gad Elmaleh à La Nouvelle Eve" s'était-elle souvenue en interview dans le magazine GQ. "Génial ! Gad a appelé Ramzy pour avoir mon numéro, il lui a dit 'si tu prends ma soeur, je ne te parle plus'. Un vrai exemple qui montre qu'il m'a desservi". Elle le répétait d'ailleurs avec force : "La seule qui a cru en moi, c'est Diam's".

Mais c'est à force de travail que la plus jeune des Bedia (qui ont une soeur entre eux, Rania) a prouvé à son frère qu'elle en était capable. Une chose dont le comédien est très fier, lui qui n'avait qu'une seule peur : que sa soeur tombe sur des gens malfaisants qui la pistonnent uniquement pour son nom de famille. "Je vois que quand il y a un frère et une soeur, c'est souvent le grand frère qui ramène l'autre et l'autre est nul", avait-il argumenté dans GQ lui aussi.

"Et on ne dit pas à l'autre qu'il est nul parce qu'il a le nom du grand... Ça fait une carrière minable. J'étais inquiet, j'avais peur qu'on lui sourie devant et que derrière on dise 'Ah si c'était pas la soeur de...'. Je l'ai élevée cette petite, je voulais la protéger", conclut-il, racontant qu'il avait pris un véritable savon de la part de Gad Elmaleh, convaincu que la jeune femme avait du talent.