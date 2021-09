Ramzy Bedia : Sa soeur Rania dans les coulisses de The Voice, elle a un rôle très important

Depuis le 11 septembre dernier, l'émission The Voice a retrouvé sa place sur les antennes de TF1 le samedi soir. Et c'est une édition All Stars inédite qui est proposée aux téléspectateurs où d'anciens candidats toutes saisons confondues tentent de nouveau leur chance dans l'aventure. Comme pour chaque année, la production du programme met en place une grande équipe pour que la magie opère chaque semaine. Une équipe qu'a rejoint Rania Bedia il y a déjà quatre ans, laquelle n'est autre que la soeur de Ramzy et Melha Bedia.

Vous ne risquez toutefois pas de la découvrir à l'écran car, contrairement à sa fratrie habituée à être sous les feux des projecteurs, Rania a décidé d'évoluer dans l'ombre. Pour The Voice, elle est en effet directrice artistique en charge de la programmation chez ITV Studios (société qui produit l'émission The Voice). Rania Bedia a pour ainsi dire le rôle de gérer l'emploi du temps de chaque invité ou coach présent sur le plateau de l'émission. "Mon métier consiste avant tout à faire venir des artistes. A l'instar de la finale de The Voice qui accueille des chanteurs invités", a-t-elle expliqué dans les pages de Gala.

Rania a aussi confié avoir toujours pu compter sur le soutien de son grand frère Ramzy vis-à-vis de son choix de carrière. Le comédien est d'ailleurs l'un des premiers à l'avoir poussée à se lancer. "Je n'aimais pas l'école, et Ramzy m'a aidée à trouver mes premiers stages à la télévision. Chacun suit son parcours, nous continuons à nous donner des conseils. Même si je préfère définitivement être derrière les caméras", a-t-elle conclu auprès de nos confrères.