Melha Bedia pistonnée : le bac en poche grâce... à Rachida Dati !

A l'image de son frère Ramzy, Melha Bedia trace sa route jalonnée de stand-up, d'humour et de tournages de comédie. Le 10 août prochain, elle donnera la réplique à Audrey Fleurot dans La très très grande classe, comédie de Frédéric Quiring dans laquelle l'humoriste interprète une prof à qui les élèves font vivre un enfer. Anne-Elisabeth Lemoine, qui la recevait sur le plateau de C à Vous ce mercredi 15 juin, a donc voulu en savoir plus sur le parcours scolaire de Melha Bedia qui, selon ses dires, a commencé à bien travailler à l'école grâce à sa myopie !

Plutôt bonne élève, Melha Bedia ne visait pas les grandes écoles pour la suite de ses études, contrairement à son frère Ramzy, dont l'ambition pour elle était importante. Alors en déplacement pour les inscriptions au lycée, il a carrément fait appel à son acolyte Jamel Debbouze, lui aussi très à cheval sur les études de sa soeur Nawel, pour ne pas qu'elle fasse n'importe quoi. Et c'est justement grâce à lui que Melha Bedia a rencontré pour la toute première fois Rachida Dati, alors encore conseillère du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy.

Mal accueillie dans un lycée privé de Courbevoie en raison de la présence avec elle de Jamel Debbouze, Melha Bedia pensait alors que c'était fichu. Mais c'était sans compter sur le mari de Mélissa Theuriau et ses contacts place Beauvau : "Il a passé 3 coups de fil a l'époque, il était un peu en lien avec Rachida dati. Il me dit 'Bon, je t'emmène quelque part mais tu ne me fous pas la honte.'" À ce moment-là, la jeune lycéenne ne s'attend pas à tomber sur une future ministre.

"Je ne sais pas du tout où il va m'emmener et on arrive Place Beauvau avec mes 3 copines de Gennevilliers, on attend et c'est Rachida Dati qui nous reçoit !" La future ministre au caractère bien trempé ne passe pas par quatre chemins lors de leur rendez-vous : "Bon, vous voulez quel lycée ?" Melha Bedia comprend alors qu'elle obtiendra, a priori, une bonne place : "Je me suis dit 'c'est incroyable !' (...) Elle me dit 'Bouge pas, on va regarder'. Elle a regardé les meilleurs taux de réussite en Île-de-France, et en un fax (...), j'étais admise dans ce lycée Paul Lapie à Courbevoie." Elle a fini par admettre que sa réussite ne se serait pas faite sans Rachida Dati : "J'ai eu le bac grâce à elle, avec mention !" Une info qui devrait faire plaisir à la politique.