Melha Bedia : Cauet piège la mère de l'actrice, la blague se retourne contre lui

Après son passage au défilé Balmain au bras de sa chérie Coralie, Stromae était de passage dans l'émission de Cauet sur NRJ. Et il n'était pas le seul ce jeudi 29 septembre. Juste après lui, toute l'équipe de C'Cauet recevait Melha Bedia, la petite soeur de Ramzy. Cette dernière n'était pas peu fière de venir présenter Miskina, la pauvre, sa série diffusée dès ce vendredi 30 septembre sur Prime Vidéo. Miskina, c'est l'histoire de Fara, 30 ans, sans mec, sans appartement et sans boulot, avec toute sa famille sur le dos, mère comprise. Et c'est justement la sienne que Melha Bedia a voulu taquiner sur les ondes.

Célibataire, Melha Bedia a profité de la situation pour faire croire à sa mère qu'elle avait trouvé la perle rare en la personne de... Cauet ! "J'ai rencontré quelqu'un, je voulais savoir si tu l'aimais bien. Tu te rappelles de Cauet ? On a eu un petit coup de coeur mutuel. Je te le passe, il va te parler. Je crois qu'il est tombé amoureux de moi" a-t-elle lancé au téléphone à sa maman, restée sans voix avant que le papa d'Ivana, 20 ans et Valmont, 22 ans, ne prenne le relais.

Si elle était plutôt flattée d'avoir Cauet à l'autre bout du fil, la maman de Melha Bedia (et donc de Ramzy) a quelque peu déchanté quand l'animateur a lui aussi abordé leur supposée romance : "Non non non mais il faut demander à ses frères !" a-t-elle répondu, non sans un brin de panique dans la voix. Comme pour la rassurer, Cauet lui a alors affirmé avoir eu l'approbation de Ramzy juste avant et qu'il ne restait plus qu'elle pour que leur couple soit exposé au grand jour. Un détail gênant derrière lequel la maman n'a pu continuer de se cacher.

Face à l'insistance de sa fille Melha Bedia et de Cauet, de "l'évidence" qu'ils ont mise en avant, la maman a fini par exprimer son avis. Et malheureusement pour Cauet, le piège s'est refermé contre lui. Non seulement la blague est tombée à l'eau mais l'animateur en a pris pour son grade : "Mais il y a un petit problème. [...] Monsieur Cauet, je pense que vous êtes marié... Ma fille est jeune fille. Il faut qu'elle prenne quelqu'un de son âge. Mais c'est gentil d'avoir essayé." L'arroseur arrosé !