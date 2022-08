Melha Bedia a eu son bac à 16 ans : "Même moi, je suis choquée !"

Bonnet vissé sur la tête, grandes lunettes et blagues à foisons... on pourrait facilement croire que Melha Bedia était une élève inattentive dans sa jeunesse, tant elle joue sur scène de sa grande personnalité. Et pourtant, c'est dans le rôle de Sofia, une professeure de français que le public la retrouve, à partir du mercredi 10 août 2022, dans le film La très très grande classe, de Frédéric Quiring, avec entre autres Audrey Fleurot à l'affiche. Plus jeune, quand elle était encore étudiante, l'actrice de 31 ans était d'ailleurs très bonne élève.

"Même moi, je suis choquée de m'entendre le dire, explique Melha Bedia dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. J'ai sauté une classe et décroché mon bac à 16 ans, mais je mettais le bazar. Ramzy, mon grand frère, me disait : 'Fais ce que tu veux, tant que tu ramènes 16 de moyenne'. Banco ! Je ne manquais pas de respect aux profs, mais je les rendais un peu chèvres. Studieuse et déconneuse ! Je testais des vannes sur mes profs pour savoir si je pourrais un jour être humoriste ou pas." La réponse, elle l'a vite eue. Après avoir tenté des études d'anglais pendant quatre jours seulement, la jeune comédienne s'est tournée vers un autre plan de carrière.

Elle nous manque beaucoup. Elle écrivait comme personne

Vous le savez sans doute, c'est la chanteuse Diam's qui a lancé sa carrière. D'abord en l'engageant comme habilleuse et styliste sur sa tournée, pendant un an, puis en lui offrant une chance encore plus belle. "D'emblée, elle m'a poussée sur scène en première partie pour faire des sketchs, rappelle Melha Bedia. C'est vraiment elle qui m'a lancée. Elle nous manque beaucoup. Elle écrivait comme personne." Il faut croire que l'artiste avait décelé, en elle, le potentiel incroyable que tout le monde connait désormais. Outre ce premier rôle qui lui est offert dans La très très grande classe, Melha Bedia a récemment participé à la deuxième saison de l'émission Amazon Prime LOL, qui rit, sort ! La suite du parcours, on a donc hâte de la connaître...

